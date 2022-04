Cina: Pmi manifatturiero in calo ad aprile

(XINHUA) - PECHINO, 30 APR - L'indice dei direttori degli acquisti (Purchasing managers' index o Pmi) per il settore manifatturiero cinese è arrivato a 47,4 punti in aprile, in calo rispetto al valore di 49,5 di marzo. Lo ha reso noto oggi il National Bureau of Statistics (Nbs).

Una lettura superiore a 50 indica espansione, mentre una misura inferiore riflette una contrazione.

Il ritorno dei contagi di Covid-19 a livello locale ha pesato sulle attività manifatturiere della Cina e sulla domanda di mercato, come ha dichiarato l'esperto di statistica Zhao Qinghe del Nbs.

Il sottoindice per la produzione si è attestato a quota 44,4 in aprile, in calo di 5,1 punti rispetto al mese precedente, mentre il sottoindice per i nuovi ordini ha totalizzato 42,6 punti, in calo di 6,2 unità da marzo.

I dati di oggi hanno mostrato anche che il Pmi del settore non manifatturiero è sceso a 41,9 punti in aprile, in calo dai 48,4 di marzo. (XINHUA)