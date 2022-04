Cina: industrie locali per rivitalizzazione rurale

(XINHUA) - JINAN, 30 APR - Olio, tè, prodotti per la cura della pelle - una varietà di merci a base di peonie evidenzia il potenziale di questa pianta per lo sviluppo locale nella città di Heze, nella provincia di Shandong della Cina orientale.

Con una storia di piantagioni che risalgono a oltre 1.000 anni fa, l'industria della peonia a Heze si è espansa dalla produzione di beni ornamentali ai campi dell'alimentazione e della cura della salute, diventando una forza trainante nella rivitalizzazione rurale per gli agricoltori locali.

Nel villaggio Huangtun di Heze, speciali tipi di peonie coltivate per la produzione di olio stanno fiorendo sotto imponenti pioppi.

"Piantare le peonie nei boschi ci avvantaggia molto. La popolazione può guadagnare vendendo le peonie e gli alberi, aumentando i profitti", spiega Huang Jihe, capo del partito del villaggio.

Le piantagioni di peonie coprono un totale di 32.000 ettari a Heze, dove questa industria genera quasi 10 miliardi di yuan (1,51 miliardi di dollari) di entrate e dà impiego a oltre 100.000 persone.

Han Gang, un contadino locale che prima era un lavoratore migrante, ora ha un incarico nel parco industriale di peonie del suo villaggio, guadagnando oltre 4.000 yuan al mese.

"Con un lavoro stabile vicino a casa mia, posso anche prendermi cura della mia famiglia", sostiene Han. (SEGUE)