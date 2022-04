Cina: industrie locali per rivitalizzazione rurale (4)

(XINHUA) - JINAN, 30 APR - Gli spaghetti di riso Luosifen nella città di Liuzhou, nel Guangxi, hanno generato un fatturato di 50 miliardi di yuan l'anno scorso, aumentando il reddito di oltre 200.000 residenti rurali.

Nella provincia di Hainan la produzione del pollo Wenchang, una prelibatezza caratteristica di Wenchang, ha raggiunto 12 miliardi di yuan l'anno scorso. La provincia sta espandendo la catena industriale di questo settore tipico.

L'anno scorso, la Cina ha costruito 50 parchi industriali agricoli moderni, 50 gruppi industriali distintivi che fanno leva sui punti di forza locali e ha costituito 298 città con forti industrie agricole, fornendo un'occupazione costante a più di 15,6 milioni di lavoratori migranti che sono tornati nelle proprie città d'origine, secondo i dati ufficiali.

Il Paese asiatico promuoverà lo sviluppo di moderni parchi industriali agricoli e di città con una forte presenza in questo settore, promuoverà gruppi industriali con vantaggi distintivi e continuerà a sostenere la creazione di una serie di parchi dimostrativi nazionali per lo sviluppo integrato delle industrie rurali, in base ai piani del governo sul sostegno alla rivitalizzazione rurale di quest'anno. (XINHUA)