(XINHUA) - JINAN, 30 APR - La contea di Pingyi nello Shandong è un'importante base di produzione di caprifoglio, con 43.000 ettari di piantagioni di questa pianta e un valore di produzione totale di oltre 4,5 miliardi di yuan.

I caprifogli sono coltivati in più del 90% dei villaggi della contea, generando 300.000 posti di lavoro per la popolazione locale secondo i dati ufficiali.

La domanda di caprifoglio sta aumentando man mano che la medicina tradizionale cinese guadagna popolarità. Alcune aziende locali hanno creato nuovi prodotti fatti con il fiore, come tisane e dentifrici.

"La nostra contea vendeva materie prime. Con l'avvento della nuova industria, le aziende locali hanno sviluppato una catena industriale completa per la produzione del caprifoglio, aumentando il valore totale e i profitti", afferma Zhang Xiaobin, capo del Partito della contea.

Le industrie locali distintive come la piantagione di emerocallidi nella provincia di Shanxi, gli snack come le prelibatezze di Shaxian tra cui i noodles al burro di arachidi e i wonton ripieni di carne succosa nella provincia di Fujian, oltre agli spaghetti di riso Luosifen nella regione autonoma di Guangxi Zhuang hanno ricevuto maggiore attenzione nella rivitalizzazione rurale. (SEGUE)