Cina: industrie locali per rivitalizzazione rurale (2)

(XINHUA) - JINAN, 30 APR - MODERNIZZARE LE INDUSTRIE SPECIALIZZATE Poiché la Cina ha eliminato la povertà assoluta a livello nazionale, è stata sottolineata l'importanza dell'espansione e della modernizzazione delle industrie distintive locali per consolidare i risultati della riduzione della povertà e promuovere la rivitalizzazione rurale complessiva.

Heze vanta circa 120 aziende di trasformazione delle peonie e 11 imprese impegnate nell'esportazione di queste piante. La città ha una capacità di produzione annuale di 25.000 tonnellate di olio di semi di peonie.

Questo settore industriale è integrato anche con l'artigianato tradizionale come la produzione di porcellana a tema peonie, in modo da aumentare il valore aggiunto.

"Stiamo sviluppando piccoli oggetti decorativi come orecchini, forcine e spille ispirati alle peonie", racconta Li Changsuo, manager di un'azienda locale di Heze. (SEGUE)