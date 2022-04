Tedesca Merck espande la produzione in Cina

(XINHUA) - NANCHINO, 29 APR - Ieri Merck, un'azienda farmaceutica con sede in Germania, ha siglato un accordo per espandere significativamente le proprie capacità produttive nella città di Wuxi, nella provincia di Jiangsu della Cina orientale. A dichiararlo è stata la società stessa.

La compagnia investirà quasi 100 milioni di euro in sei anni, espandendo l'attuale stabilimento produttivo di Wuxi allo scopo di potenziare i kit monouso biofarmaceutici e le capacità di design personalizzati, secondo l'accordo firmato con la zona high-tech di Wuxi durante una video conferenza.

L'investimento dovrebbe creare circa 1.000 nuovi posti di lavoro e diventare operativo entro il 2024, ha commentato la società.

"Nei prossimi cinque anni, ci aspettiamo una forte crescita nel mercato del bioprocessing, con il mercato della Cina in espansione superiore in media al 20% annuo", ha affermato Marc Jaffre, amministratore delegato del settore Life Science di Merck in Cina, dicendo "questo investimento strategico sosterrà l'innovazione biotecnologica in Cina".

Wuxi ha sviluppato la biomedicina come sua 'industria di riferimento', attirando AstraZeneca, General Medicine, Pfizer e più di 1.200 imprese internazionali di biomedicina. Nel 2021, la portata dell'industria della biomedicina a Wuxi ha raggiunto i 140,9 miliardi di yuan (circa 21 miliardi di dollari), con un aumento del 20% rispetto all'anno precedente. (XINHUA)