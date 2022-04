Pechino: progetto pilota veicoli senza conducente

(XINHUA) - PECHINO, 29 APR - Ieri Pechino è diventata la prima città cinese a dare il via libera alla attività commerciale pilota di veicoli passeggeri a guida autonoma senza un guidatore sul sedile del conducente.

Con la presenza di supervisori della sicurezza sul sedile del passeggero anteriore, il primo lotto di 14 auto senza conducente ha ricevuto l'approvazione per scendere in strada per il progetto pilota di attività commerciale.

Le aziende tra cui il gigante internet nazionale Baidu e la startup di veicoli autonomi Pony.ai hanno ricevuto i permessi per testare i propri veicoli senza pilota in strada nella zona di dimostrazione di Pechino, allo scopo di stimolare lo sviluppo di veicoli intelligenti connessi.

In precedenza, i supervisori della sicurezza erano tenuti a rimanere nei posti di guida quando i veicoli venivano sottoposti a prove su strada con passeggeri a bordo.

Il governo cittadino ha rilasciato anche un nuovo regolamento sulle prove su strada dei veicoli passeggeri senza conducente, che specifica ulteriormente i requisiti di accesso per gli operatori che coinvolgono il chilometraggio, il numero di ordini, la sicurezza, i promemoria per gli utenti e le applicazioni mobili.

Le nuove norme migliorano anche i requisiti di gestione per il funzionamento dei veicoli a guida autonoma. In termini di risposta alle violazioni, la capitale sta esplorando un possibile sistema a punti per penalizzare gli operatori dei veicoli che commettono infrazioni.

Pechino è entrata nella fase finale del proprio studio sulle politiche relative ai veicoli a guida autonoma nella zona dimostrativa. In futuro, i supervisori della sicurezza dovrebbero aiutare a gestire i veicoli senza pilota a distanza.

La città accoglierà di buon grado altre proposte in merito alle innovazioni tecnologiche e ai modelli di business da parte delle imprese, ha dichiarato Kong Lei, direttore dell'ufficio della zona dimostrativa di guida autonoma di alto livello di Pechino. (XINHUA)