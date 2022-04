Covid: Shanghai, salario a dipendenti in quarantena

(XINHUA) - SHANGHAI, 29 APR - Shanghai ha emesso ieri una serie di linee guida in cui si afferma che le imprese dovranno corrispondere i salari ai propri dipendenti impossibilitati a lavorare regolarmente a causa delle quarantene per il Covid-19.

Secondo il documento diramato dall'ufficio municipale per le risorse umane e la previdenza sociale, alle imprese è vietato rescindere i contratti di lavoro quando i dipendenti sono posti in quarantena per la terapia o l'osservazione medica, o quando questi non possono lavorare normalmente per via di altre misure di emergenza attuate dal governo.

Nella nota si legge che le imprese possono fare in modo che i propri dipendenti lavorino da casa o consultarsi con loro per organizzare le ferie, comprese quelle annuali pagate.

Il documento chiarisce inoltre che quelle aziende che non riescono temporaneamente a corrispondere i salari, a causa dell'epidemia, possono posticipare il pagamento per non più di un mese, previa consultazione con i sindacati o i rappresentanti dei dipendenti.

Le linee guida richiedono infine a chi si occupa di risorse umane, e ad altri dipartimenti, di realizzare piattaforme per l'occupazione e la formazione professionale dei lavoratori, aprire canali online e offline per i reclami e prestare particolare attenzione all'assistenza e ai servizi dedicati ai lavoratori migranti. (XINHUA)