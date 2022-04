Covid: Cina, tamponi molecolari ogni 48h ad Hangzhou

(XINHUA) - HANGZHOU, 29 APR - La città cinese orientale di Hangzhou ha disposto ieri una misura che prevede l'esecuzione di tamponi molecolari di routine per i residenti del posto, nell'ambito dei suoi sforzi volti a interrompere la trasmissione della variante altamente contagiosa di Covid-19, Omicron.

A partire da ieri infatti, coloro che risiedono nel capoluogo di provincia dello Zhejiang devono sottoporsi a un tampone molecolare ogni 48 ore, come precisato dal governo provinciale in conferenza stampa. Chi non lo farà, non potrà accedere ai luoghi pubblici né ai trasporti pubblici.

Le autorità sanitarie locali hanno istituito non meno di 10.000 siti per l'esecuzione dei tamponi gratuiti nella città, la cui popolazione permanente ammonta a 12,2 milioni di persone.

Nelle prime 15 ore di ieri, lo Zhejiang ha segnalato otto casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale e cinque asintomatici locali. Nel contesto della recente nuova ondata, iniziata il 3 marzo, la suddivisione ha rilevato in tutto 617 casi confermati a trasmissione locale mentre vi sono attualmente 662 asintomatici.

La provincia ha messo in atto una serie di misure rigorose per fermare la trasmissione del virus nelle comunità residenziali il più rapidamente possibile, nel tentativo di ridurre l'impatto sullo sviluppo sociale ed economico nonché sul lavoro e la vita delle persone. (XINHUA)