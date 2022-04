Covid: Cina, migliorare tasso vaccinazione over 60

(XINHUA) - PECHINO, 29 APR - La Cina ha fatto appello a sforzi congiunti al fine di migliorare ulteriormente il tasso di vaccinazione tra gli anziani e altre categorie chiave, come affermato oggi da Lei Zhenglong, funzionario della Commissione Sanitaria Nazionale, nel corso di una conferenza stampa.

Secondo quest'ultimo, la Cina ha visto una campagna di vaccinazione contro il Covid-19 generalmente regolare e anche il tasso di vaccinazione tra gli anziani sta gradualmente aumentando.

Alla data di ieri erano oltre 3,34 miliardi le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in tutta la Cina continentale e circa 1,25 miliardi le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, come precisato da Lei.

Il funzionario ha aggiunto che, a ieri, erano 227 milioni le persone di età superiore ai 60 anni ad aver ricevuto almeno un'iniezione, pari all'86,01% della popolazione anziana, mentre sono oltre 215 milioni gli anziani che hanno completato il ciclo vaccinale. (XINHUA)