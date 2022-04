Covid: a Pechino test negativo per luoghi pubblici

(XINHUA) - PECHINO, 29 APR - Da domani i residenti di Pechino dovranno possedere un test negativo per il Covid-19 realizzato nelle 48 ore precedenti per accedere agli spazi pubblici. Lo ha dichiarato oggi l'amministrazione cittadina.

Durante i prossimi cinque giorni di vacanza in occasione del Labor Day (il primo maggio) sarà richiesto un test negativo per entrare nei luoghi pubblici, mentre gli studenti e gli impiegati dovranno produrre i risultati dei propri test prima di tornare al lavoro o a scuola al termine della vacanza, come è emerso da una conferenza stampa sulla prevenzione epidemica e le attività di controllo locali.

Tra le 15:00 di ieri e la stessa ora di oggi a Pechino sono stati rilevati 31 casi confermati di Covid-19 e tre asintomatici a trasmissione locale, ha affermato Pang Xinghuo, vicecapo del centro cittadino di prevenzione e controllo delle malattie della capitale. In totale, dal 22 aprile a Pechino sono state registrare 228 infezioni locali. (XINHUA)