Cina:Omicron, nessun allentamento controllo epidemia

(XINHUA) - PECHINO, 29 APR - Di fronte ai focolai causati dalla variante Omicron del Covid-19, più infettiva, un allentamento del controllo epidemico e degli sforzi di prevenzione non è un'opzione perseguibile per la Cina. Lo ha dichiarato oggi l'epidemiologo cinese Liang Wannian.

Quest'ultimo ha affermato nel corso di una conferenza stampa che il Paese asiatico deve ancora completare il ciclo vaccinale della popolazione anziana e dei minorenni. Nel frattempo, diverse aree a livello nazionale affrontano discrepanze nelle risorse mediche a disposizione.

"In queste circostanze, le risorse mediche del Paese saranno troppo limitate se adottiamo un approccio di contenimento dell'epidemia di tipo laissez-faire", ha osservato Liang, aggiungendo che un tale approccio danneggerebbe anche il benessere dei gruppi vulnerabili, compresi i minori e gli anziani.

Per quanto riguarda le attività di contrasto all'epidemia a Pechino e a Shanghai l'epidemiologo ha ribadito che è necessario attuare rapidamente e in modo completo le politiche di contenimento, allo scopo di limitare efficacemente le infezioni causate dalla variante Omicron e rimanere un passo avanti al virus.

Per ridurre la diffusione dei contagi e proteggere la vita delle persone, la Cina deve continuare ad aderire ai principi di rilevamento tempestivo, quarantena, ammissione e trattamento dei pazienti, ha concluso Liang. (XINHUA)