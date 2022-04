Cina: zone dimostrative per controllo mercato online

(XINHUA) - PECHINO, 29 APR - La Cina stabilirà un gruppo di zone dimostrative per la supervisione del mercato online e dei servizi, un passo fondamentale per promuovere un sano sviluppo dell'economia della piattaforma e dell'economia digitale. È quanto dichiarato ieri dalla State Administration for Market Regulation cinese.

L'amministrazione ha messo in atto misure di regolamentazione e sistemi di criteri appropriati al fine di orientare il lavoro in tal senso.

L'istituzione delle zone dimostrative mira a incoraggiare, sostenere e guidare i governi locali verso il miglioramento dell'ambiente di business, e ad accumulare esperienze di sviluppo dell'economia online che possano essere replicate altrove. (XINHUA)