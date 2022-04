Cina: politiche in aiuto del settore manifatturiero

(XINHUA) - PECHINO, 29 APR - Nel contesto dei problemi inattesi portati dalle recrudescenze nazionali del Covid-19, la Cina ha preso proattivamente delle contromisure per aiutare le aziende manifatturiere ad emergere dall'impatto dell'epidemia.

Secondo gli ultimi dati, le autorità fiscali cinesi hanno concesso un totale di 333,5 miliardi di yuan (circa 50,4 miliardi di dollari) in rinvii di imposte e tasse per le micro, piccole e medie imprese manifatturiere a livello nazionale nel primo trimestre di quest'anno, e hanno esteso la scadenza per il pagamento delle tasse di altri sei mesi.

Al contempo, il Paese è intenzionato a emettere rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) su una scala più ampia nel 2022, con priorità alle micro e piccole imprese e all'industria manifatturiera.

I rimborsi dei crediti Iva della Cina hanno raggiunto i 420,2 miliardi di yuan nella prima metà di aprile, favorendo 527.000 contribuenti, secondo la State Taxation Administration. Questa misura di sostegno può essere una benedizione per molte piccole imprese in difficoltà economiche.

Dopo quasi un mese di lockdown, una tipografia locale nella città di Shenyang, nella provincia del Liaoning, nella Cina nord-orientale, è tornata alla sua regolare attività.

Colpita dall'epidemia prolungata, l'azienda ha subìto un forte calo delle entrate nel primo trimestre. Ma il suo proprietario, Gu Wei, è rimasto ottimista.

"Il trattamento fiscale favorevole è un aiuto prezioso che è arrivato al momento giusto, soprattutto per una piccola impresa come la nostra", ha dichiarato.

Finora, l'azienda ha ricevuto 620.000 yuan in sconti fiscali e godrà di un'ulteriore esenzione fiscale che fornirà un aiuto gradito ed efficace.

Per aiutare le fabbriche a riprendere la produzione dopo le interruzioni dovute al virus, la Cina ha messo in atto misure per eliminare il sovraccarico logistico e semplificare la catena di approvvigionamento. (SEGUE)