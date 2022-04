Cina: politiche in aiuto del settore manifatturiero (2)

(XINHUA) - PECHINO, 29 APR - Il Paese sta creando una 'lista bianca' di industrie e catene di approvvigionamento essenziali a questo scopo e sta snellendo la logistica per le aziende che lavorano in settori chiave come quello automobilistico e quello dei circuiti integrati. È quanto affermato dal ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Parallelamente, proseguono gli interventi per stimolare l'innovazione delle piccole imprese, fa sapere Luo Junjie, funzionario del Ministero.

L'amministrazione prevede di creare altre 3.000 imprese 'piccole giganti' quest'anno, in riferimento alle piccole imprese che nella fase iniziale di sviluppo si concentrano sulle tecnologie di fascia alta. Questa manovra porterà presto il numero totale di imprese specializzate e sofisticate a livello provinciale, che producono prodotti nuovi e unici, a circa 50.000.

Alimentato dagli incentivi politici, il settore manifatturiero cinese ha sostenuto una crescita costante nel primo trimestre nonostante l'impatto dell'epidemia, poiché la produzione del settore è cresciuta del 6,2% su base annua, secondo i dati del National Bureau of Statistics.

Nella ripartizione, l'industria manifatturiera high-tech e quella delle apparecchiature hanno registrato una crescita marcata, espandendosi rispettivamente del 14,2% e dell'8,1%, valori entrambi superiori alla produzione industriale dello stesso periodo.

"I fondamenti a lungo termine dell'economia industriale cinese rimangono invariati e la ripresa economica complessiva resta stabile", ha sottolineato Luo, promettendo di adottare un approccio lungimirante e fare pieno uso degli adeguamenti trasversali ai cicli economici per compensare l'impatto dell'epidemia. (XINHUA)