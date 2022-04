Cina: missione scientifica sul monte Everest (2)

(XINHUA) - LHASA, 29 APR - Il team della spedizione condurrà inoltre studi sui cambiamenti ambientali, sulle variazioni nella concentrazione di gas serra, sulle funzioni di assorbimento del carbonio dell'ecosistema e sull'adattamento umano agli ambienti estremi nelle aree di altissima quota del monte Everest sullo sfondo del riscaldamento globale, come precisato dagli stessi ricercatori.

L'operazione dovrebbe fornire dati scientifici sui cambiamenti dell'ambiente atmosferico e della criosfera nell'area dell'Everest, e rivelare le leggi del cambiamento ambientale nelle sue aree di altissima quota, nel contesto del riscaldamento globale.

Avviata nel 2017, la seconda spedizione scientifica sull'altopiano del Qinghai-Tibet è di grande importanza per il progresso dello sviluppo sostenibile della regione e per promuovere la protezione dell'ambiente globale. (XINHUA)