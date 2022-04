Cina: dimezzate spese di trasferimento azioni

(XINHUA) - PECHINO, 29 APR - La Cina ha deciso di dimezzare le tasse di trasferimento delle azioni a partire da oggi, al fine di abbassare ulteriormente i costi di trading per gli investitori e stimolare la dinamicità del mercato, secondo una circolare pubblicata dalla China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. sul suo sito web nella serata di ieri.

Le spese di trasferimento delle azioni saranno generalmente tagliate allo 0,001% del trading azionario. La mossa mira a promuovere il funzionamento stabile e sano del mercato, nonché a sostenere al meglio l'economia reale. (XINHUA)