Cina: a marzo sale volume mercato forex

(XINHUA) - PECHINO, 29 APR - Il mercato cinese del cambio di valuta (foreign exchange o forex) ha visto un volume di affari di 22.200 miliardi di yuan (circa 3.500 miliardi di dollari) a marzo, rispetto ai 16.020 miliardi di yuan di febbraio. Questo è quanto emerso dai dati ufficiali oggi dalla State Administration of Foreign Exchange.

In particolare, in base alle cifre ufficiali il volume di affari delle transazioni forex tra le banche e i clienti è arrivato a 3.830 miliardi di yuan, mentre quello delle transazioni forex interbancarie si è attestato a 18.370 miliardi di yuan.

Nei primi tre mesi dell'anno il volume del mercato forex del Paese asiatico ha raggiunto i 57.670 miliardi di yuan, come mostrano i dati. (XINHUA)