Tibet migliora infrastrutture per promuovere turismo

(XINHUA) - LHASA, 28 APR - La regione autonoma del Tibet in Cina sud-occidentale ha raccolto nel 2021 oltre 500 milioni di yuan (circa 76,2 milioni di dollari) in progetti di infrastrutture turistiche volte alla promozione dell'industria del turismo della regione, stando a quanto reso noto ieri dal dipartimento regionale di sviluppo turistico.

Il denaro raccolto è stato destinato alla costruzione di 39 progetti di infrastruttura turistica oltre che a strutture di pubblica utilità in tutta la regione, ma anche a progetti significativi di salvaguardia culturale e piani turistici nelle aree rurali e di confine, ha specificato Wang Songping, direttore del dipartimento.

Lo scorso anno sono stati fatti passi avanti in termine di attrazione di investimenti per il turismo nella regione, con 126 progetti siglati e un investimento pari a 3,6 miliardi di yuan.

La zona ha accolto oltre 41,5 milioni di visitatori nel 2021, aumentando del 18,5% rispetto alle cifre del 2020. Le entrate turistiche generate durante il periodo sono state di 44,2 miliardi di yuan, segnando una crescita del 20,6%.

Il turismo rurale ha attirato più di 12,7 milioni di turisti lo scorso anno, creando oltre 64.500 posti di lavoro. (XINHUA)