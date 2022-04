Shanghai:247 imprese straniere riprendono produzione

(XINHUA) - PECHINO, 28 APR - Un totale di 247 aziende con investimenti stranieri a Shanghai sono state incluse nel primo gruppo di 666 aziende nella 'white list' della città progettata per sostenere la ripresa della produzione da parte delle imprese, nello scenario del controllo del Covid-19. Lo ha annunciato oggi il portavoce del ministero del Commercio Gao Feng nel corso di una conferenza stampa.

Le società operano principalmente in settori chiave tra cui circuiti integrati, produzione di automobili, produzione di attrezzature e biomedicina, ha dichiarato il funzionario.

Mentre alcune aziende straniere importanti come la casa automobilistica statunitense Tesla hanno già ripristinato la produzione secondo le norme, molte imprese straniere hanno chiesto di unirsi al secondo gruppo di compagnie della 'white list' per riprendere a produrre, ha affermato Gao.

La Cina ha stabilito un approccio con una 'white list' per sostenere la ripresa del lavoro per le aziende chiave e ridurre al minimo l'impatto del Covid-19 sulla catena di approvvigionamento. (XINHUA)