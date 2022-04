Pechino: scuole in vacanza un giorno prima per Covid

(XINHUA) - PECHINO, 28 APR - Tutte le scuole primarie e secondarie, gli asili e gli istituti professionali secondari di Pechino inizieranno le vacanze del primo maggio un giorno prima del previsto, a causa dell'epidemia di Covid-19. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

Gli studenti inizieranno le vacanze domani, dato che le lezioni sono state sospese per un giorno a causa del Covid-19, come ha precisato Li Yi, un portavoce della commissione municipale per l'istruzione, nel corso di una conferenza stampa.

Al momento molte scuole sono già passate alle lezioni online, ha osservato il funzionario.

Tutti gli studenti e gli insegnanti devono mostrare risultati negativi dei test molecolari effettuati entro 48 ore dal ritorno a scuola, ha dichiarato Li, aggiungendo che la data di ritorno a scuola dipenderà dalla situazione epidemica.

A Pechino sono stati rilevati 53 casi confermati di Covid-19 e tre asintomatici a trasmissione locale tra le 15.00 di ieri e la stessa ora di oggi, ha affermato Pang Xinghuo, vicecapo del centro cittadino di prevenzione e controllo delle malattie della capitale. In totale, 194 infezioni locali sono state registrate a Pechino dal 22 aprile, ha detto l'ufficiale.

Durante la giornata di ieri, a Pechino sono state istituite tre nuove aree a medio rischio per il Covid-19.

Il centro cittadino di prevenzione e controllo delle malattie ha invitato i residenti locali a non spostarsi durante le vacanze e a evitare inutili cene e incontri con altre persone.

