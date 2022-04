Pechino: scuole in vacanza un giorno prima per Covid (2)

(XINHUA) - PECHINO, 28 APR - A Pechino sono stati rilevati 53 casi confermati di Covid-19 e tre asintomatici a trasmissione locale tra le 15.00 di ieri e la stessa ora di oggi, ha affermato Pang Xinghuo, vicecapo del centro cittadino di prevenzione e controllo delle malattie della capitale. In totale, 194 infezioni locali sono state registrate a Pechino dal 22 aprile, ha detto l'ufficiale.

Durante la giornata di ieri, a Pechino sono state istituite tre nuove aree a medio rischio per il Covid-19.

Il centro cittadino di prevenzione e controllo delle malattie ha invitato i residenti locali a non spostarsi durante le vacanze e a evitare inutili cene e incontri con altre persone.

(XINHUA)