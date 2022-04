Covid:Cina,oltre 81% over 60 completamente vaccinati

(XINHUA) - PECHINO, 28 APR - Circa 215 milioni di persone dai 60 anni in su, pari all'81,44% della fascia d'età, hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19 in Cina continentale.

Lo ha reso noto oggi un funzionario sanitario.

Wu Liangyou, vice capo della divisione di controllo e prevenzione delle malattie per la Commissione Sanitaria Nazionale, ha precisato in conferenza stampa che quasi 160 milioni di persone hanno ricevuto una dose booster, sottolineando che la velocità di vaccinazione per tale fascia d'età sta accelerando.

Secondo i dati della commissione, sono finora 1,25 miliardi i cittadini cinesi che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19, pari all'88,62% della popolazione totale. (XINHUA)