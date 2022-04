Covid: Shanghai, oltre 3,6 mln di over 60 vaccinati

(XINHUA) - SHANGHAI, 28 APR - Più di 3,6 milioni di persone, ovvero il 62% degli abitanti di età pari e superiore ai 60 anni a Shanghai, hanno concluso il ciclo di vaccinazione contro il Covid-19 alle 12:00 di oggi, stando a quanto reso noto dalle autorità locali.

Oltre 2,2 milioni di residenti anziani nella megalopoli di 25 milioni di residenti hanno ricevuto la dose di richiamo, in base a quanto emerso dall'ultima conferenza stampa sulla prevenzione e il controllo dell'epidemia.

Shanghai ha ottimizzato il processo di immunizzazione al fine di fornire servizi più convenienti agli anziani, con alcuni distretti che hanno inviato veicoli mobili alle comunità per le vaccinazioni, istituito siti di inoculazione temporanei nelle strutture di assistenza agli anziani e aperto canali di vaccinazione ad hoc per questa categoria. (XINHUA)