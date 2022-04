Covid: Cina,in calo viaggiatori per festa lavoratori

(XINHUA) - PECHINO, 28 APR - Si prevede che la Cina assista a un notevole calo nel traffico passeggeri durante il periodo per l'imminente festa dei lavoratori nel quadro delle misure volte a contenere la diffusione del Covid-19.

È quanto precisato in data odierna dalle autorità.

Nel periodo festivo di cinque giorni, compreso tra il 30 aprile e il 4 maggio, si stima che saranno in totale 100 milioni i passeggeri in viaggio, cifra che denota un calo del 62% rispetto all'anno precedente, come ha spiegato Zhou Min, funzionario del ministero dei Trasporti.

È previsto che dal 28 aprile al 5 maggio, vi saranno nel Paese circa 32 milioni di passeggeri ferroviari, un livello relativamente basso, come precisato da China Railway.

L'azienda ha fatto sapere inoltre che le autorità ferroviarie forniranno supporto sia per il trasporto di passeggeri che di merci, al fine di garantire spostamenti sicuri e un funzionamento economico stabile nel corso della festività.

Dal mese di marzo, la sporadica recrudescenza del Covid-19 ha scoraggiato gli spostamenti da una provincia all'altra. Durante le vacanze, è richiesto ai cittadini di non recarsi presso aree designate come ad alto o medio rischio per Covid-19. (XINHUA)