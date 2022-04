Covid: Cina, continuano a scendere casi confermati

(XINHUA) - PECHINO, 28 APR - Il numero di casi Covid-19 confermati e asintomatici posti sotto osservazione medica in Cina ha assistito a una tendenza al ribasso fluttuante negli ultimi 10 giorni.

Lo ha affermato oggi Mi Feng, portavoce della Commissione Sanitaria Nazionale, precisando che alcune aree hanno gradualmente arginato le trasmissioni del virus all'interno delle comunità, segnando il ritorno alla normale quotidianità per i cittadini e alla ripresa della produzione.

Wu Liangyou, un altro funzionario della commissione, ha aggiunto che ad aprile in Cina continentale sono state segnalate oltre 550.000 infezioni locali.

Quest'ultimo ha precisato inoltre che al momento, suddivisioni a livello provinciale quali Hebei, Jiangsu e Pechino hanno messo in atto misure attive ed efficaci contro il virus, aggiungendo che le situazioni epidemiche nello Jilin e a Shanghai hanno continuato a mostrare miglioramenti.

Wu ha infine dichiarato che il rischio di trasmissione comunitaria a Shanghai è stato gradualmente ridotto. (XINHUA)