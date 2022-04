Covid: 1.494 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 28 APR - Ieri in Cina continentale sono stati segnalati 1.494 nuovi casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, di cui 1.292 a Shanghai. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel suo bollettino.

Oltre a Shanghai, altre 16 suddivisioni a livello provinciale in Cina continentale hanno notato l'insorgere di nuovi contagi di Covid-19 a livello locale.

Shanghai ha inoltre riferito di 9.330 casi asintomatici trasmessi localmente al 27 aprile, sui 9.791 di nuova identificazione rilevati in totale nella Cina continentale.

In seguito alla guarigione di 2.724 pazienti nella giornata di ieri, sono 25.506 i casi confermati in cura negli ospedali della Cina continentale.

Ieri a Shanghai si sono inoltre verificati 47 decessi correlati al virus, portando il totale delle vittime per Covid-19 in Cina continentale a 4.923. (XINHUA)