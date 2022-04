Cina:servizi linguistici per risposta alle emergenze

(XINHUA) - PECHINO, 28 APR - Una squadra per i servizi linguistici è stata istituita oggi a Pechino e offrirà aiuto su dialetti, lingue straniere e linguaggio dei segni in situazioni di emergenza.

Il Corpo Nazionale di Servizio Linguistico della Cina è stato lanciato congiuntamente da 29 soci, tra cui la Beijing Language and Culture University.

La necessità di un tale servizio è stata sollevata quando operatori medici provenienti da altre parti della Cina sono stati inviati a Hubei e hanno avuto problemi di comprensione dei dialetti locali.

La versione digitale della traduzione Mandarino-dialetti dell'Hubei è stata accolta molto positivamente.

Più strumenti e prodotti informatici di questo tipo saranno al centro della prossima fase di lavoro, come ha dichiarato il viceministro dell'Istruzione cinese, Tian Xuejun. (XINHUA)