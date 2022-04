Cina: Yanqing, zona olimpica aprirà al pubblico (2)

(XINHUA) - PECHINO, 28 APR - "Il nostro desiderio è quello di offrire alle persone una vera esperienza olimpica invernale, di conseguenza le caratteristiche e l'ambientazione delle sedi sono state mantenute il più possibile," ha spiegato Li Xin, vicedirettore della società di gestione delle sedi olimpiche di Pechino.

Il muro con le firme degli atleti e dello staff, i negozi di souvenir e i letti intelligenti telecomandati restano tutti al fine di fornire un'atmosfera autentica ai visitatori, e sarà inoltre disponibile anche il menù pensato per gli atleti olimpici e paralimpici a Pechino 2022.

Queste sedi non solo ospiteranno in futuro competizioni di sport invernali, ma diventeranno anche un campo base per attività di montagna come arrampicata, escursionismo e campeggio, ha aggiunto Li.

L'apertura delle sedi al pubblico rappresenta il continuo impegno di Pechino 2022 per assicurare un'eredità duratura ai Giochi.

Il National Aquatics Center, meglio conosciuto come 'Ice Cube', sede dei Giochi di Pechino 2022, ha già aperto al pubblico. (XINHUA)