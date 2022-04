Cina-Ue: commercio sale del 12,2% nel 1° trim

(XINHUA) - PECHINO, 28 APR - Il commercio bilaterale tra la Cina e l'Unione Europea è aumentato notevolmente nel primo trimestre, secondo quanto dichiarato oggi da Gao Feng, portavoce del ministero del Commercio durante una conferenza stampa.

Il commercio bilaterale è salito del 12,2% rispetto all'anno scorso, raggiungendo 205,87 miliardi di dollari.

Nel primo trimestre, il commercio bilaterale di prodotti meccanici ed elettrici, beni industriali leggeri e prodotti high-tech è salito rispettivamente del 10%, 19% e 31%.

La Cina e l'Ue condividono ampi interessi comuni e una profonda base per la cooperazione. Le due economie sono altamente complementari, ha aggiunto Gao, secondo cui l'approfondimento della cooperazione bilaterale è vantaggioso per entrambe le parti e per la ripresa dell'economia mondiale.

La Cina è pronta a lavorare con l'Ue per mantenere la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento e promuovere nuovi motori di crescita nella prevenzione delle epidemie, nel digitale, nella scienza e nella tecnologia, al fine di infondere slancio allo sviluppo della cooperazione economica e commerciale bilaterale, ha concluso. (XINHUA)