Cina: Shanghai, riprende lavoro industria corrieri

SHANGHAI, 28 APR - Le aziende di consegna espressa a Shanghai stanno gradualmente riprendendo il funzionamento interrotto dalla recrudescenza del Covid-19, dal momento che la città ha iniziato a erogare permessi di circolazione per la consegna di forniture importanti.

L'amministrazione postale municipale di Shanghai ha recentemente emesso un avviso che permette alle società di consegna postale ed espressa di richiedere permessi di circolazione per veicoli e personale qualificati.

I permessi, che possono essere riconosciuti in tutto il Paese, permettono ai veicoli che trasportano forniture essenziali come prodotti medici e per il controllo delle epidemie, beni di prima necessità e importanti materiali di produzione di entrare e uscire dalle aree colpite dal virus.

Martedì, la STO Express ha consegnato un lotto di forniture da Shanghai a Tianjin, nel nord della Cina, grazie a un permesso di circolazione, segnando la ripresa ordinata dell'attività della società a Shanghai.

Secondo Fang Sheng, manager del centro di trasferimento STO Express alla Pudong New Area, il numero di autisti che hanno ricevuto i permessi è in aumento, e il centro sta gradualmente riprendendo il suo lavoro per gestire i pacchi urgenti.

Secondo l'amministrazione postale municipale, in città è in corso anche la ripresa della consegna postale.

All'inizio di questo mese, il Consiglio di Stato cinese ha chiesto che venissero rilasciati permessi di circolazione riconosciuti in tutto il Paese ai veicoli che trasportano forniture importanti, sollecitando misure efficaci per garantire le operazioni dei veicoli di consegna postale ed espressa.

