Cina: servizio porta a porta per animali domestici

(XINHUA) - CHONGQING, 28 APR - Prima che Zhong Ze'an, lavoratore migrante di 32 anni residente a Pechino, potesse partire per la sua città natale per celebrare la Festa di Primavera, doveva assicurarsi che il suo animale domestico fosse sistemato.

La distanza dalla sua città, situata nella provincia dello Jiangxi, nella Cina orientale, è di circa 1.400 km, troppo lontano perché Zhong potesse portare con sè il suo gatto.

Chiedere a qualcuno di prendersene cura era la sua unica scelta.

Piuttosto che mandare la piccola creatura in un negozio di animali che gli avrebbe fatto pagare decine di yuan al giorno, Zhong ha trovato un'opzione più economica, un servizio porta a porta per animali.

Il fornitore del servizio sarebbe andato a casa sua una volta ogni pochi giorni, dando da mangiare al suo animale e prendendosi cura di lui. Ogni servizio costa 70 yuan (circa 10,7 dollari), ha spiegato Zhong.

Oltre a risparmiare denaro, il suo gatto ne ha anche beneficiato. Stare a casa in un ambiente familiare minimizza lo stress per i felini.

Dal 2018, Zhong ha usato questo servizio tre volte, e non ha avuto preoccupazioni nel far entrare estranei nella sua stanza.

"Gli affari si costruiscono sulla fiducia, e le persone che amano gli animali domestici sono gentili", ha dichiarato, aggiungendo che a ogni partenza lascia le sue chiavi a uno sconosciuto.

I dati di un libro bianco del 2021 sull'industria cinese degli animali domestici mostrano che il numero di cani e gatti nelle aree urbane della Cina ha superato i 100 milioni nel 2021, e il mercato legato a questa industria ha raggiunto dimensioni pari a 249 miliardi di yuan.

Con l'espansione del mercato, la fornitura di servizi porta a porta per animali domestici si è evoluta in una professione per molte persone.

Chen Xi, una freelance finanziaria e padrona di un animale domestico a Pechino, ha scoperto questo settore quando si è trovata ad averne bisogno.

"Una volta ho lasciato il mio gatto a casa di un amico durante un viaggio di lavoro. Incapace di adattarsi al nuovo ambiente, ha avuto la diarrea. Ho capito che la cura degli animali domestici porta a porta poteva essere la soluzione", ha dichiarato Chen, che ha aperto un negozio online sulla piattaforma di e-commerce Taobao.

La maggior parte dei suoi clienti sono giovani impiegati che sono spesso via per viaggi d'affari o vacanze. Il prezzo per ogni servizio è normalmente entro i 100 yuan e varia a seconda della distanza e del numero di animali domestici.

Offrendo questo servizio porta a porta, Chen ha guadagnato circa 20.000 yuan dal 2020, un buon reddito per un lavoro part-time. Gli ordini sono aumentati notevolmente durante la Festa di Primavera del 2022. "Sono andata in otto o nove case ogni giorno per nutrire gli animali domestici", ha ricordato.

A differenza della fede incondizionata di Zhong negli amanti degli animali domestici, ci sono ancora molti consumatori preoccupati per la sicurezza, che si tratti di quella della loro proprietà, o addirittura di quella degli animali.

Per placare le loro ansie, Chen registra video del servizio e li invia ai consumatori, e fa anche videochiamate ai proprietari mentre è con i loro animali.

Alcuni fornitori di servizi hanno delle certificazioni professionali di Alipay. Un altro fornitore di servizi part-time, Zhao Xintong, ha recentemente acquisito la certificazione, che può essere mostrata su Xianyu, un mercato consumer-to-consumer derivato da Taobao di Alibaba.

"La certificazione migliorerà il mio rating di credito e mi farà ottenere più committenti", ha affermato Zhao, che ora ha 15 clienti regolari.

Chen ha grande fiducia in questo business nascente. "Spero che i servizi di cura per animali domestici porta a porta possano diventare più regolamentati in futuro al fine di soddisfare al meglio l'enorme domanda del mercato". (XINHUA)