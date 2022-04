Cina: servizio porta a porta per animali domestici (2)

(XINHUA) - CHONGQING, 28 APR - Chen Xi, una freelance finanziaria e padrona di un animale domestico a Pechino, ha scoperto questo settore quando si è trovata ad averne bisogno.

"Una volta ho lasciato il mio gatto a casa di un amico durante un viaggio di lavoro. Incapace di adattarsi al nuovo ambiente, ha avuto la diarrea. Ho capito che la cura degli animali domestici porta a porta poteva essere la soluzione", ha dichiarato Chen, che ha aperto un negozio online sulla piattaforma di e-commerce Taobao.

La maggior parte dei suoi clienti sono giovani impiegati che sono spesso via per viaggi d'affari o vacanze. Il prezzo per ogni servizio è normalmente entro i 100 yuan e varia a seconda della distanza e del numero di animali domestici.

Offrendo questo servizio porta a porta, Chen ha guadagnato circa 20.000 yuan dal 2020, un buon reddito per un lavoro part-time. Gli ordini sono aumentati notevolmente durante la Festa di Primavera del 2022. "Sono andata in otto o nove case ogni giorno per nutrire gli animali domestici", ha ricordato.

A differenza della fede incondizionata di Zhong negli amanti degli animali domestici, ci sono ancora molti consumatori preoccupati per la sicurezza, che si tratti di quella della loro proprietà, o addirittura di quella degli animali.

Per placare le loro ansie, Chen registra video del servizio e li invia ai consumatori, e fa anche videochiamate ai proprietari mentre è con i loro animali.

Alcuni fornitori di servizi hanno delle certificazioni professionali di Alipay. Un altro fornitore di servizi part-time, Zhao Xintong, ha recentemente acquisito la certificazione, che può essere mostrata su Xianyu, un mercato consumer-to-consumer derivato da Taobao di Alibaba.

"La certificazione migliorerà il mio rating di credito e mi farà ottenere più committenti", ha affermato Zhao, che ora ha 15 clienti regolari.

Chen ha grande fiducia in questo business nascente. "Spero che i servizi di cura per animali domestici porta a porta possano diventare più regolamentati in futuro al fine di soddisfare al meglio l'enorme domanda del mercato". (XINHUA)