Cina: politica fiscale di sostegno per le imprese

(XINHUA) - PECHINO, 28 APR - Le autorità fiscali cinesi hanno fornito alle imprese di tutta la nazione vari tipi di sostegno politico fiscale e tributario, equivalenti a oltre 1.000 miliardi di yuan (circa 152,4 miliardi di dollari) dal 1° gennaio al 20 aprile, come mostrano i dati ufficiali.

Oltre agli sconti di credito Iva e ai tagli di tasse e imposte, questo pacchetto di politiche include anche rinvii dei pagamenti tributari per le piccole e medie imprese manifatturiere, secondo la State Taxation Administration.

I dipartimenti fiscali in tutto il Paese continueranno a garantire la seria applicazione di queste politiche, a semplificare i servizi fiscali e a scoprire nuove misure preferenziali in modo tempestivo, stando all'amministrazione.

I rimborsi e i tagli fiscali della Cina dovrebbero ammontare a 2.500 miliardi di yuan nel 2022. (XINHUA)