Cina: più aiuti per regioni colpite da ritorno Covid

(XINHUA) - PECHINO, 28 APR - Il ministero del Commercio cinese non ha risparmiato gli sforzi per aumentare la fornitura di beni di prima necessità alle regioni colpite dal Covid-19. Lo ha reso noto oggi Gao Feng, portavoce dell'organo di governo, nel corso di una conferenza stampa.

Secondo il funzionario il ministero ha trasportato merci da varie località alle regioni colpite, in modo da assicurare la fornitura costante di beni di prima necessità.

Fino a ieri, 12 suddivisioni a livello provinciale, tra cui Mongolia Interna, Liaoning, Zhejiang e Fujian, avevano fornito a Shanghai 27.808 tonnellate di verdure, 850 tonnellate di riso e farina, 500 tonnellate di carne e uova, oltre a 6.180 tonnellate di spaghetti istantanei, ha affermato Gao.

Ieri a Shanghai sono stati rilevati 1.292 casi confermati di Covid-19 e 9.330 asintomatici a trasmissione locale, come ha annunciato oggi la commissione sanitaria cittadina.

Per aiutare le zone che affrontano le misure di prevenzione contro il Covid-19 più severe, il ministero ha potenziato il trasporto di prodotti agricoli dalle suddivisioni vicine a livello provinciale, ha aggiunto il portavoce.

Poiché la festa del primo maggio si sta avvicinando, il ministero ha esortato le regioni locali a incrementare ulteriormente la fornitura di beni di prima necessità allo scopo di soddisfare la domanda della popolazione durante le vacanze, ha concluso Gao. (XINHUA)