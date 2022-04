Cina: leopardo delle nevi avvistato a Lhasa, Tibet

(XINHUA) - LHASA, 28 APR - Un leopardo delle nevi è stato avvistato da una telecamera a infrarossi in una zona montuosa di Lhasa, il capoluogo della regione autonoma del Tibet in Cina sud-occidentale.

All'inizio del mese di marzo, la telecamera a infrarossi ha registrato il video di un leopardo adulto dietro il monastero di Nainang nel distretto di Doilungdeqen, a circa 50 chilometri dal centro di Lhasa, stando a quanto reso noto ieri dall'amministrazione distrettuale.

Il filmato mostra la curiosità del felino gigante nei confronti della telecamera, annusando intorno ad essa e soffiando sull'obiettivo.

La sorveglianza tramite telecamere a infrarossi è parte di un progetto di ricerca guidato da Lyu Zhi, professore di biologia della conservazione all'Università di Pechino.

I risultati dello studio mostrano che le aree montuose circostanti Lhasa sono probabilmente un importante habitat potenziale per i leopardi delle nevi, che hanno necessità di ulteriore e continuo lavoro di ricerca e tutela, ha aggiunto Lyu.

I leopardi delle nevi sono sotto il più alto livello di protezione nazionale della Cina e sono classificati come vulnerabili dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Questa specie può essere avvistata nelle aree alpine nelle regioni sud-occidentali, nord-occidentali e settentrionali della Cina, tra cui in Tibet, nel Sichuan, nel Xinjiang, nel Gansu e nella Mongolia Interna. (XINHUA)