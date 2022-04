Cina: avannotti rilasciati in fiume Lijiang

(XINHUA) - NANNING, 28 APR - La città di Guilin nella regione autonoma del Guangxi Zhuang in Cina meridionale ha rilasciato nella giornata di lunedì circa 30.000 avannotti nel fiume Lijiang, un elemento primario del caratteristico paesaggio locale.

La data di lunedì segna il primo 'giorno di tutela del fiume Lijiang' della città, e il governo locale ha istituito un ramo speciale di salvaguardia ecologica e ambientale del suo ufficio di pubblica sicurezza che coopererà con la divisione già esistente responsabile dell'area paesaggistica del fiume Lijiang al fine di accrescere la protezione del bacino del corso d'acqua.

Tra gli avannotti ci sono anche due diversi tipi di carpe, la carpa erbivora e la carpa comune, che hanno l'obiettivo di aiutare a purificare l'ambiente ecologico del fiume e mantenere l'equilibrio dell'ecosistema locale, stando a quanto spiegato dalle autorità cittadine.

Considerato uno dei corsi d'acqua più belli del pianeta, il fiume Lijiang, in cui l'acqua pulita scorre tra le scenografiche montagne carsiche, si snoda attraverso quattro contee di Guilin.

Non solo è stato menzionato nei libri di testo cinesi, ma appare anche sul retro della banconota da 20 yuan della nazione.

La Cina ha fatto continui sforzi allo scopo di tutelare al meglio l'ambiente ecologico del pittoresco corso d'acqua nel contesto della sua creazione di un sistema di civiltà ecologica.

(XINHUA)