Cina: apre museo archeologico nello Shaanxi

(XINHUA) - XI'AN, 28 APR - Oggi un museo archeologico ha aperto al pubblico a Xi'an, capoluogo della provincia di Shaanxi nella Cina nord-occidentale.

Il Museo Archeologico dello Shaanxi, che presenta la storia dell'archeologia e delle tecnologie di protezione, ha un'area espositiva interna di 5.800 metri quadrati ed esterna di 10.000 metri quadrati.

In totale, sono esposti 5.215 reperti. La maggior parte di essi vengono mostrati al pubblico per la prima volta, compresa una lapide dissotterrata con un epitaffio scritto da Yan Zhenqing, uno dei più rinomati calligrafi della storia cinese.

Sono esposti anche oggetti restaurati dagli archeologi con tecnologie avanzate, tra cui un carro di bronzo, risalente alla dinastia Zhou occidentale (1046-771 a.C.). Viene presentato anche il sito di scavo del carro.

Sede dei famosissimi Guerrieri di Terracotta, Xi'an è rinomata per le ricche risorse del suo patrimonio culturale.

"Mostrando la vera scena di scavo, il museo mira a offrire al pubblico uno sguardo più da vicino sulla ricerca archeologica", ha annunciato Sun Zhouyong, curatore del museo. (XINHUA)