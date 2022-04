Passaggio terra-mare collega 107 Paesi e regioni

(XINHUA) - CHONGQING, 27 APR - Il New International Land-Sea Trade Corridor, un passaggio commerciale e logistico, ha ampliato la sua portata a 315 porti in 107 Paesi e regioni, stando al governo municipale di Chongqing nel sud-ovest della Cina.

Il corridoio è costruito congiuntamente da Singapore e dalle suddivisioni a livello provinciale della Cina occidentale, con Chongqing come centro operativo.

Nel primo trimestre del 2022, merci per circa 26.000 unità equivalenti a venti piedi (Teu) con un valore di 4,4 miliardi di yuan (670,8 milioni di dollari) sono state trasportate lungo il tratto, crescendo rispettivamente del 18,2% e del 23,2% anno su anno, ha specificato Hu Hongbing, funzionario portuale e della logistica del governo municipale.

Dalla sua apertura nel 2017, il numero di Teu trasportate da Chongqing attraverso il New International Land-Sea Trade Corridor è passato da meno di 3.000 a 112.000 nel 2021, mentre il valore delle merci è aumentato da 580 milioni di yuan a 18,7 miliardi di yuan nello stesso periodo, ha concluso Hu. (XINHUA)