Libri digitali per scoprire la gioia della lettura

(XINHUA) - PECHINO, 27 APR - Cheng Zhiwu, un settantenne della provincia cinese centrale dell'Hubei, ha scaricato circa 600 libri in versione digitale su un'applicazione di lettura presente sul proprio tablet.

"Ho trovato tanta gioia nel leggere o nell'ascoltare libri digitali, come un modo per rimanere al passo con i tempi e arricchire i miei anni d'oro", ha rivelato Chen, aggiungendo che trascorre circa quattro o cinque ore al giorno su tale app per la lettura.

La prima edizione della National Conference on Reading si è conclusa a Pechino due giorni fa, ponendo la lettura digitale sotto i riflettori. Grazie ai progressi della tecnologia e alla diffusione di Internet su dispositivi mobili, la lettura digitale è diventata una nuova forza trainante volta ad incoraggiare le persone di tutte le età in Cina a leggere.

Secondo il rapporto cinese relativo ai lettori digitali del 2021 rilasciato nel corso della conferenza, il numero di lettori di volumi in versione digitale in Cina ha raggiunto i 506 milioni nel 2021, in crescita del 2,43% rispetto all'anno precedente.

La dimensione complessiva del mercato cinese in termini di lettura digitale è arrivata a 41,57 miliardi di yuan (circa 6,3 miliardi di dollari) lo scorso anno, segnando un aumento anno su anno pari al 18,23%, stando al rapporto compilato principalmente dalla China Audio-video and Digital Publishing Association.

Come tendenza in crescita, l'audiolettura ha attirato oltre 800 milioni di utenti attivi in Cina nel 2021, con un aumento di 230 milioni rispetto al 2020, ha rivelato Fan Weiping, presidente della China Federation of Radio and Television Associations.

È evidente che la lettura audio opera come un ponte sul 'divario digitale' per i lettori anziani come Cheng, e una serie di piattaforme di e-book si sono quindi concentrate sull'ottimizzazione dell'esperienza di audiolettura.

"Forniamo elenchi personalizzati di libri per i membri anziani, e le tecnologie AI che utilizziamo possono convertire il testo in contenuti audio in tempo reale senza alcun bisogno di una registrazione vocale umana", ha spiegato Liu Xin, direttore generale di Migu Culture Technology Co, Ltd mentre presentava una versione su misura della propria app di lettura per anziani. (SEGUE)