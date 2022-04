Libri digitali per scoprire la gioia della lettura (2)

(XINHUA) - PECHINO, 27 APR - Gli esperti del settore hanno sottolineato che i prodotti di lettura audio, come i romanzi audiovisivi, i libri illustrati interattivi e i drammi brevi, sono diventati una risorsa importante per lo sviluppo della PI culturale, oltre che aver creato un sistema maturo di incubazione di PI.

Al contempo, i giovani dominano ancora il mercato cinese della lettura digitale con oltre il 70% dei lettori di volumi in digitale di età inferiore ai 25 anni nel 2021, come mostra il rapporto in questione.

La lettura digitale ha inoltre facilitato la divulgazione dei classici tra i ragazzi. Cheng Wu, Ceo di China Literature, ha rivelato che lo scorso anno, 'I Dialoghi' di Confucio è stato l'e-book più popolare sulla sua piattaforma con quasi 30 milioni di visualizzazioni, e oltre l'80% dei suoi lettori avevano meno di 30 anni.

I prodotti cinesi di lettura digitale, specialmente quelli di letteratura online, sono diventati sempre più diffusi nei mercati esteri, con oltre 400.000 versioni digitali cinesi che sono state rilasciate a livello internazionale lo scorso anno, con fantasy e arti marziali tra i temi più popolari, stando a quanto emerge dal rapporto industriale.

"In futuro, l'esperienza di lettura digitale verrà trasformata ulteriormente", ha aggiunto Liu di Migu. "Un libro non sarà più solo un libro. Sarà un flusso costante di pensiero, scrittura, condivisione, socializzazione, marketing e altre attività".