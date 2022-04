Fiume Giallo, previsto maggior rischio inondazioni

(XINHUA) - PECHINO, 27 APR - Il Fiume Giallo, il secondo corso d'acqua più lungo della Cina, potrebbe dover affrontare maggiori rischi di inondazioni durante l'estate nel medio e basso corso, a causa delle crescenti precipitazioni. È quanto reso noto oggi dalla commissione per la conservazione del Fiume Giallo del ministero delle Risorse Idriche.

Le autorità locali hanno precisato che si prevede che il bacino del Fiume Giallo noterà un maggior numero di precipitazioni quest'estate, con tratti del medio e basso corso che riceveranno fino al 40% di piogge in più rispetto al normale livello annuale.

Zhang Letian, un funzionario della commissione, citato da un notiziario Cctv, ha dichiarato che, a causa dell'impatto persistente di La Nina, l'aumento dei temporali e delle inondazioni renderà il lavoro di monitoraggio delle calamità naturali più impegnativo.

Quest'anno, la regione è già stata testimone di condizioni climatiche anormali. A partire dal 20 aprile, il 64% delle basi di osservazione nel bacino ha riportato una situazione di siccità meteorologica, mentre le precipitazioni in alcune aree del medio corso sono state estremamente forti.

Il bacino del Fiume Giallo è solitamente colpito da frequenti piogge alla fine del mese di giugno. La commissione ha pertanto dato disposizioni in merito ad immediate campagne volte a identificare i rischi nascosti nelle strutture di controllo delle inondazioni e a rinforzare i punti deboli. (XINHUA)