Covid: Cina, 46 nuovi casi locali a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 27 APR - Pechino ha riportato 42 casi confermati di Covid-19 trasmessi a livello locale e 4 portatori asintomatici tra le 16:00 di ieri e le 15:00 di oggi (ora locale), stando a quanto reso noto dalle autorità locali.

Pang Xinghuo, vice direttore del centro municipale per la prevenzione e il controllo dell'epidemia, ha precisato che a partire dal 22 aprile sono state complessivamente 138 le infezioni locali segnalate, aggiungendo che il 31% del totale è rappresentato da contagi a bambini di sei scuole e due asili.

Pechino sta conducendo tre round di test molecolari da lunedì a sabato. Il primo di questi è stato completato, con oltre 19,8 milioni di residenti campionati.

Tre comunità della capitale sono state classificate come aree ad alto rischio di Covid-19 nella giornata di oggi, mentre altre cinque sono state definite come zone a medio rischio, portando il numero totale di aree ad alto rischio a Pechino a 5 e a 16 le zone a medio rischio. (XINHUA)