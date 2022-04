Cina: surplus commerciale 89,5 mld dlr in I° trim.

(XINHUA) - PECHINO, 27 APR - La Cina si è mantenuta in equilibrio in termini di transazioni internazionali del Paese nel primo trimestre di quest'anno, con un livello ragionevole di surplus commerciale, stando a quanto reso noto oggi dalla State Administration of Foreign Exchange.

La nazione ha registrato un surplus commerciale di 89,5 miliardi di dollari nei primi tre mesi del 2022, ovvero il 2,1% del suo prodotto interno lordo durante il periodo di riferimento, in base a quanto emerge dai dati ufficiali Tra gennaio e marzo, il commercio di beni ha mostrato un surplus pari a 145 miliardi di dollari, segnando così un massimo storico, mentre le esportazioni e le importazioni di merci sono aumentate rispettivamente del 16% e del 15% anno su anno.

Il commercio di servizi ha registrato invece un deficit inferiore di 18,2 miliardi di dollari, in calo del 30% su base annua.

L'amministrazione ha infine notato che il Paese ha visto un afflusso relativamente alto in termini di investimenti diretti esteri nel periodo di riferimento, mentre quelli diretti in uscita sono rimasti stabili. (XINHUA)