Cina: progressi ambientali sui monti Da Hinggan

(XINHUA) - HOHHOT, 27 APR - Il tempo è ancora freddo ad aprile sui monti Da Hinggan, nella Cina settentrionale. Diverse renne sono uscite dai fitti boschi di pini e betulle e raggiunto il cacciatore appartenente all'etnia degli Aoluguya Ewenki, Gu Gejun, per essere nutrite.

Gli Aoluguya Ewenki, conosciuti come 'l'ultima tribù di cacciatori in Cina', sono l'unica minoranza etnica del Paese che si guadagna da vivere allevando renne.

Nella loro lingua, Aoluguya Ewenki significa 'gente che vive sulle montagne e nelle lussureggianti foreste di pioppi'. La cultura etnica un tempo rischiava di scomparire, ma ora la foresta e la sua popolazione stanno prosperando grazie agli interventi di protezione del Paese.

Situata nel nord-est della regione autonoma della Mongolia Interna e nella parte settentrionale della provincia dell'Heilongjiang, la foresta dei monti Da Hinggan è la più grande di proprietà statale nel suo genere in Cina.

Il Paese è impegnato a proteggere l'ecosistema forestale dei monti Da Hinggan da molti anni. Nel 1998, ha attuato nell'area un progetto di protezione delle foreste naturali e nell'aprile 2015 ha arrestato del tutto il taglio commerciale degli alberi.

Secondo Chen Baishan, funzionario dell'Inner Mongolia Forest Industry Group, sono stati stabiliti 511 siti di gestione e protezione per coprire circa 9,7 milioni di ettari di boschi naturali.

Negli ultimi 20 anni, la superficie forestale dei monti Da Hinggan nella Mongolia Interna è aumentata di oltre 1,38 milioni di ettari, fino a raggiungere circa 10,3 milioni di ettari. (SEGUE)