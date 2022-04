Cina: progressi ambientali sui monti Da Hinggan (2)

(XINHUA) - HOHHOT, 27 APR - I monti Da Hinggan hanno l'enorme potenziale di poter espandere la loro area forestale e di aumentare lo stoccaggio del carbonio, fattore di grande importanza per il rispetto dell'accordo di Parigi da parte della Cina, ha dichiarato He Youjun, ricercatore della Chinese Academy of Forestry.

Oltre all'ambiente ecologico, nella zona sono stati tutelati anche la cultura e le tradizioni dei gruppi etnici minoritari come gli Ewenki e gli Oroqen.

Negli ultimi anni, le renne dell'area hanno affrontato il problema del depopolamento causato dalla consanguineità. Dal 2017, l'Inner Mongolia Forest Industry Group ha introdotto 244 renne provenienti dai Paesi Bassi che hanno contribuito a ringiovanire la popolazione.

Nel 2003, la città di Genhe, nella Mongolia Interna, ha aiutato a spostare centinaia di cacciatori di Ewenki nella periferia occidentale della città, pur mantenendo i loro tradizionali siti di allevamento di renne nella foresta, ha affermato Sun Juan, direttore del Dipartimento per l'Informazione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese.

Zhang Zicheng, direttore dell'Ufficio per la Cultura e il Turismo della contea autonoma di Oroqen, ha dichiarato che i governi di tutti i livelli hanno attribuito grande importanza al patrimonio culturale del gruppo etnico della contea, e hanno lanciato con successo tre progetti nazionali per la protezione del patrimonio culturale immateriale al fine di proteggere al meglio la cultura etnica. (XINHUA)