Cina potenzierà approccio incentrato su occupazione

(XINHUA) - PECHINO, 27 APR - La Cina potenzierà il suo approccio incentrato sull'occupazione per raggiungere l'obiettivo annuale, poiché è uno dei fondamenti chiave per mantenere i principali indicatori economici entro un range appropriato.

La politica periodica volta ad abbassare i premi assicurativi contro la disoccupazione e gli infortuni sul lavoro continuerà ad essere applicata, ha dichiarato oggi Chen Yongjia, funzionario del ministero per le Risorse Umane e la Previdenza Sociale, durante una conferenza stampa.

Secondo Chen, il pagamento dei premi di assicurazione sociale da parte delle industrie che hanno subìto il peso della pandemia di Covid-19 può essere posticipato.

Il lavoro autonomo sarà incoraggiato, saranno infatti intensificati la formazione, i servizi, i prestiti e i sussidi necessari.

Chen ha inoltre osservato che saranno compiuti interventi al fine di promuovere l'occupazione di gruppi chiave come i laureati e i lavoratori migranti, specialmente coloro che si sono liberati dalla povertà.

Quest'anno, la Cina mira a creare oltre 11 milioni di nuovi posti di lavoro urbani e a mantenere un tasso di disoccupazione nelle stesse aree non più alto del 5,5%, secondo il resoconto sul lavoro del governo.

Nel primo trimestre del 2022, sono stati creati 2,85 milioni di nuovi posti di lavoro urbani, soddisfacendo il 26% dell'obiettivo annuo.

Intanto, il tasso di disoccupazione urbana rilevato è stato in media del 5,5%, sostanzialmente invariato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (XINHUA)