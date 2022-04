Cina: nordest riprende attività mentre epidemia cala

(XINHUA) - SHENYANG, 27 APR - Si stanno gradualmente riprendendo le normali attività nelle tre province del nord-est della Cina dopo una recrudescenza dei contagi di Covid-19 da marzo.

La provincia dello Jilin, che ha registrato più di 60.000 casi segnalati nell'ultima epidemia, ha precedentemente imposto misure come il controllo del traffico e la gestione a circuito chiuso nelle città di Changchun e Jilin per frenare efficacemente la trasmissione del virus.

La principale casa automobilistica cinese Faw Group Co., Ltd.

ha riaperto le sue cinque fabbriche a Changchun, capoluogo della provincia, poiché le autorità locali hanno interrotto tutte le catene di trasmissione del virus fuori dalle zone di quarantena della città.

La ripresa del lavoro riveste un ruolo positivo nel garantire il funzionamento stabile dell'industria automobilistica, ha affermato Cui Dongshu, segretario generale della China Passenger Car Association.

Come impresa pilastro dello Jilin e parte importante delle catene industriali automobilistiche nazionali e globali, la ripresa della produzione del gruppo Faw aiuta le sue filiali e i fornitori di ricambi auto a riprendere le attività.

Fawer Hanon Automotive Components (Changchun) Co., Ltd. è uno dei fornitori che stanno riaccogliendo i propri dipendenti.

Li Huan, dell'azienda, ha spiegato che le loro linee di produzione intelligenti di compressori elettrici e valvole refrigeranti sono tornate all'80% della normale capacità produttiva. (SEGUE)