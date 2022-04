Cina: nordest riprende attività mentre epidemia cala

(XINHUA) - SHENYANG, 27 APR - Si stanno gradualmente riprendendo le normali attività nelle tre province del nord-est della Cina dopo una recrudescenza dei contagi di Covid-19 da marzo.

La provincia dello Jilin, che ha registrato più di 60.000 casi segnalati nell'ultima epidemia, ha precedentemente imposto misure come il controllo del traffico e la gestione a circuito chiuso nelle città di Changchun e Jilin per frenare efficacemente la trasmissione del virus.

La principale casa automobilistica cinese Faw Group Co., Ltd.

ha riaperto le sue cinque fabbriche a Changchun, capoluogo della provincia, poiché le autorità locali hanno interrotto tutte le catene di trasmissione del virus fuori dalle zone di quarantena della città.

La ripresa del lavoro riveste un ruolo positivo nel garantire il funzionamento stabile dell'industria automobilistica, ha affermato Cui Dongshu, segretario generale della China Passenger Car Association.

Come impresa pilastro dello Jilin e parte importante delle catene industriali automobilistiche nazionali e globali, la ripresa della produzione del gruppo Faw aiuta le sue filiali e i fornitori di ricambi auto a riprendere le attività.

Fawer Hanon Automotive Components (Changchun) Co., Ltd. è uno dei fornitori che stanno riaccogliendo i propri dipendenti.

Li Huan, dell'azienda, ha spiegato che le loro linee di produzione intelligenti di compressori elettrici e valvole refrigeranti sono tornate all'80% della normale capacità produttiva.

La regione del nord-est della Cina, che vanta i migliori centri di produzione automobilistica del Paese, così come molti fornitori di ricambi auto e produttori di veicoli, svolge un ruolo importante sia nell'industria automobilistica sia nell'economia cinese, come ha precisato Cui.

Durante la lotta contro il Covid-19, ben 2.175 imprese hanno sospeso la propria produzione nella provincia costiera di Liaoning.

Le autorità locali hanno promesso di riportare l'economia alla normalità, incoraggiando le imprese a riprendere le attività e la produzione in modo regolare, dato che il numero di contagi sta diminuendo, grazie alle misure di controllo ancora in vigore.

Il governo ha istituito una task force speciale per ridurre al minimo l'impatto sull'economia e stabilizzare le prestazioni economiche, aprendo poi un 'canale verde' per la ripresa delle attività da parte delle imprese, ha spiegato Wang Danqun, vice direttore del dipartimento provinciale di Liaoning per la tecnologia industriale e informatica.

China Railway Shenyang Group Co., Ltd. ha riavviato una serie di progetti di costruzione ferroviaria dell'alta velocità, compresa la realizzazione di una linea che collega Shenyang con le montagne Changbai nello Jilin, che costituirà un importante collegamento nel nord-est della Cina. Nel frattempo, l'autorità ferroviaria ha lanciato venerdì il primo treno merci internazionale di Liaoning sulla linea ferroviaria Cina-Laos, che ha contrassegnato l'inizio del commercio su rotaia fra il nord-est del Paese e gli Stati Asean.

Al 22 aprile, delle 8.604 grandi imprese industriali del Liaoning, il 98,7% aveva ripreso le attività e la produzione. È stata inoltre riavviata la realizzazione della seconda fase della nuova fabbrica di produzione Tiexi di Bmw Brilliance Automobile.

Il 12 aprile, il numero di autisti che si sono collegati al fornitore di servizi di delivery on demand Lalamove, noto come Huolala in cinese, per controllare gli ordini di trasporto merci ha iniziato ad aumentare significativamente a Shenyang. La domanda di trasporto merci sulla piattaforma è quasi quadruplicata dal 13 al 14 aprile.

Nella provincia dell'Heilongjiang, conosciuta come il 'granaio della Cina', l'agricoltura primaverile procede a pieno ritmo.

Nel capoluogo di Harbin, il più grande mercato all'ingrosso di verdure della provincia ha ripreso l'attività la settimana scorsa. Il mercato ha fissato un limite di capacità giornaliera di 1.500 veicoli, mentre ai clienti è stato chiesto di ordinare online prima del ritiro per ridurre al minimo i contatti.

