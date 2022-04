Cina: nordest riprende attività mentre epidemia cala (3)

(XINHUA) - SHENYANG, 27 APR - Nel frattempo, l'autorità ferroviaria ha lanciato venerdì il primo treno merci internazionale di Liaoning sulla linea ferroviaria Cina-Laos, che ha contrassegnato l'inizio del commercio su rotaia fra il nord-est del Paese e gli Stati Asean.

Al 22 aprile, delle 8.604 grandi imprese industriali del Liaoning, il 98,7% aveva ripreso le attività e la produzione. È stata inoltre riavviata la realizzazione della seconda fase della nuova fabbrica di produzione Tiexi di Bmw Brilliance Automobile.

Il 12 aprile, il numero di autisti che si sono collegati al fornitore di servizi di delivery on demand Lalamove, noto come Huolala in cinese, per controllare gli ordini di trasporto merci ha iniziato ad aumentare significativamente a Shenyang. La domanda di trasporto merci sulla piattaforma è quasi quadruplicata dal 13 al 14 aprile.

Nella provincia dell'Heilongjiang, conosciuta come il 'granaio della Cina', l'agricoltura primaverile procede a pieno ritmo.

Nel capoluogo di Harbin, il più grande mercato all'ingrosso di verdure della provincia ha ripreso l'attività la settimana scorsa. Il mercato ha fissato un limite di capacità giornaliera di 1.500 veicoli, mentre ai clienti è stato chiesto di ordinare online prima del ritiro per ridurre al minimo i contatti.

